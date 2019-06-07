Отец и дочь погибли при невыясненных обстоятельствах

7 июня в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение из детского сада села Вербовка об обнаружении тел мужчины и женщины в сточной яме. Фото: Дзеркало тижня

7 июня в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение из детского сада села Вербовка об обнаружении тел мужчины и женщины в сточной яме.

Выяснилось, что 57-летний работник этого учреждения проводил ремонтные работы. Его 33-летняя дочь, которая также работает в детском саду медсестрой, заметила, что отец длительное время отсутствует. Женщина пошла на помощь и не вернулась, рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Причины смерти отца и дочери выясняют работники полиции, выехавшие на место происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В селе Сладкое Гуляйпольского района Запорожской области застрелили супругов. Убийство произошло на территории собственного домохозяйства, пишет Цензор.НЕТ.