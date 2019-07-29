Отец Гандзюк рассказал об "обнадеживающей" встрече с Зеленским

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк рассказал об обнадеживающей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото: Кореспондент

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк рассказал об обнадеживающей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У предыдущего президента, по мнению Виктора Михайловича, не хватало политической воли, рассказал он в интервью BBC Украина.

"Мы встречались с Зеленским. Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу, она была обнадеживающей. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли не хватает", - рассказал Гандзюк.

Он рассказал о встрече с бывшим президентом Петром Порошенко.

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"Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы вы их осудили, но мы считаем, что вы должны освободить их от должностей, они не должны руководить областью, и исключить из партии. Петр Алексеевич не прислушался, и они остались, а следствие начало тормозиться ", - рассказал Виктор.

19 июня Виктор Гандзюк написал президенту Зеленскому открытое письмо с просьбой о закрытой встрече. 20 июня президент Зеленский пригласил отца Екатерины Гандзюк на встречу в АП.