От ожогов скончалась 46-летняя медсестра из Косовской больницы

Три пациента обгорели и умерли на месте, еще один пациент умер от коронавируса. Фото: facebook.com/MNSIFR

46-летняя медсестра Косовской больницы скончалась. У нее было 90% ожогов тела.

Об этом сообщает Gazeta.ua из областной больницы.

Еще двое пострадавших находятся в больнице. Вчера, 29 декабря, 59-летнюю медсестру перевезли в Киев в ожоговый центр.

В настоящее время количество умерших выросло до пяти. Кроме медсестры, трое пациентов обгорели, один умер от коронавируса.

Возгорание в палате реанимационного отделения в Косовской центральной районной больнице произошло 28 декабря в 21:22. Пожар был ликвидирован в 22:00. Заняться могло от заупокойной свечи, которую зажег один из работников.