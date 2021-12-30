От ожогов скончалась 46-летняя медсестра из Косовской больницы

46-летняя медсестра Косовской больницы скончалась. У нее было 90% ожогов тела.
Об этом сообщает Gazeta.ua из областной больницы.
Еще двое пострадавших находятся в больнице. Вчера, 29 декабря, 59-летнюю медсестру перевезли в Киев в ожоговый центр.
В настоящее время количество умерших выросло до пяти. Кроме медсестры, трое пациентов обгорели, один умер от коронавируса.
Возгорание в палате реанимационного отделения в Косовской центральной районной больнице произошло 28 декабря в 21:22. Пожар был ликвидирован в 22:00. Заняться могло от заупокойной свечи, которую зажег один из работников.
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