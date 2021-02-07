От наводнения исчезло 150 человек

Смертельная трагедия: исчезло 150 человек в Индии. Фото: dw.com

150 человек пропали без вести. Они погибнуть в результате схода ледника и наводнения на севере Индии. Инцидент произошел около 8:00 утра по местному времени.

Об этом передает India Today.

Эти люди проживали на берегах реки Дхаулиганге в штате Уттаракханд.

В районе бедствия работают несколько бригад спасателей, власти эвакуируют людей.

За тем, что происходит в штате также следит центральные власти страны.

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Из-за наводнения на реке Дхаула Ганга, которая образовалась из-за схода ледника, был разрушен мост Джошиматх-Малар, который использовался индийскими военнослужащими для перехода в приграничные районы.

Этой ночью неизвестный сжег автомобиль Citroen C5 журналиста и политтехнолога Владимира Егорова. О происшествии узнал от сотрудников охраны стоянки в 01:20, когда машина уже горела и приехали пожарные и сотрудники полиции.