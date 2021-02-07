От наводнения исчезло 150 человек

150 человек пропали без вести. Они погибнуть в результате схода ледника и наводнения на севере Индии. Инцидент произошел около 8:00 утра по местному времени.
Об этом передает India Today.
Эти люди проживали на берегах реки Дхаулиганге в штате Уттаракханд.
В районе бедствия работают несколько бригад спасателей, власти эвакуируют людей.
За тем, что происходит в штате также следит центральные власти страны.
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Из-за наводнения на реке Дхаула Ганга, которая образовалась из-за схода ледника, был разрушен мост Джошиматх-Малар, который использовался индийскими военнослужащими для перехода в приграничные районы.
Этой ночью неизвестный сжег автомобиль Citroen C5 журналиста и политтехнолога Владимира Егорова.
О происшествии узнал от сотрудников охраны стоянки в 01:20, когда машина уже горела и приехали пожарные и сотрудники полиции.
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