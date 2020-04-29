В Житомирской области от коронавируса умер 18-летний парень. Фото: УНИАН

В Житомирской области за последние сутки 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Среди них - 18-летний парень. Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко.

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"К сожалению, сегодня в области зафиксированы еще 2 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Это 85-летний и 18-летний мужчины. Последний находился в тяжелом состоянии в Житомирской районной больнице. Он умер из-за осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой. Старший мужчина был на аппарате ИВЛ", - сообщила она.

По данным ОГА, в Житомирской области диагноз Covid-19 подтвержден у 357 человек. За сутки 3 новых случая обнаружили в городе Житомире (женщина, 54 года; женщина, 57 лет) и в городе Бердичеве (женщина, 46 лет). Всего в области от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 10 человек.

В городе Сторожинец Черновицкой области в больнице скончался 25-летний мужчина, у которого было подозрение на коронавирус. Умерший - из села Иживцы, последние дни он находился на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии. Накануне в больнице также умер его 19-летний брат.