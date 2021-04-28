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среда, 28 апреля 2021 09:22

Осужденный за убийство семьи - кается. Но морального вреда не нанес - адвокат

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Осужденный за убийство семьи - кается. Но морального вреда не нанес - адвокат
Винниччанин 32-летний Анатолий Малец получил пожизненное заключение. 31 декабря 2018 года он убил молотком мать 63-летнюю Валентину Анатольевну, бывшую жену 30-летнюю Надежду, сына 7-летнего Дениса и дочь Светлану, 3 года Фото: vn.npu.gov.ua

Адвокат осужденного к пожизненному заключению винниччанина Анатолия Мальца не комментирует приговор.

Зато защитники пострадавших говорят, мужчина не слишком раскаивается. Гражданский иск признает частично, рассказала адвокат потерпевших Оксана Левицкая.

"Гражданский иск он совсем не признает. Считает, что он причинил морального вреда. Смерть четырех человек - это совсем ничего. Он говорил, что раскаивается, но это раскаяние мнимое, а не истинное. Согласно приговору - один миллион пятьсот тысяч на каждого пострадавшего морального вреда и расходы на правовую помощь. У нас по делу две пострадавшие: Марценюк Алла, Винниченко Любовь - мать и сестра", - говорит адвокат, передает ТСН.

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Мотивом убийства по версии следствия стала другая семья Анатолия. У него была любовница и общий с ней ребенок. Сама женщина ни на одно заседание не пришла, из квартиры выехала, с журналистами не общалась.

Из зала суда осужденного вывели под охраной и снова отправили в СИЗО. Приговор суда вступит в силу через месяц. За это время адвокаты смогут подать апелляцию.

Винниччанина 32-летнего Анатолия мальца, который убил молотком мать 63-летнюю Валентину Анатольевну, бывшую жену - 30-летнюю Надежду, сына - 7-летнего Дениса и дочь Светлану трех лет, признали виновным в преступлении. И приговорили к пожизненному заключению. Также он должен заплатить 3 млн грн морального ущерба двум пострадавшим и расходы на правовую помощь. Такое решение 27 апреля вынес Винницкий городской суд. На самом суровом наказании настаивали прокуратура и родные убитых. Судебные заседания были закрытыми. Обвинительный акт коллегия судей зачитывала несколько часов. Подсудимый слушал спокойно, ни разу не поднял головы.

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