Осужденный за нападение на Ганзюк получил еще один приговор

Цюрупинский райсуд Херсонской области вынес приговор Сергею Торбину, осужденному за нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Фото: prm.ua

Осужденному за нападение на активистку Екатерину Гандзюк Сергею Торбину вынесли еще один приговор.

Он получил 5 лет тюрьмы за участие в массовых беспорядках у Олешковского райсовета. Он тогда избил человека резиновой дубинкой по голове и туловищу. Такой приговор вынес Цюрупинский райсуд Херсонской области.

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В материалах говорится, что Торбин в начале мая 2018-го организовал беспорядки у здания Олешковского районного совета, чтобы не допустить выражения недоверия председателю совета, с которой он якобы поддерживал дружеские отношения. 4 мая под здание совета привели не менее 50 мужчин с резиновыми дубинками и палками. Они отгоняли мирных людей, которые хотели попасть на сессию совета и запугивали депутатов.

27 января Торбин заключил соглашение с прокурором о признании виновности. И согласился сотрудничать со следствием в раскрытии других фигурантов.

Сергей Торбин был координатором нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. И привлек к выполнению 4 товарищей. Свою вину признали все. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей, Торбин получил 6,5 года. Приговор вступил в силу 18 июля 2019-го.