Осудили подростка, который убил 13-летнюю подругу

Днепропетровский районный суд на 10 лет приговорил 15-летнего юношу, который в прошлом году жестоко убил и ограбил свою 13-летнюю подругу. Фото - ТСН

Днепропетровский районный суд осудил 15-летнего юношу, который в прошлом году жестоко убил и ограбил свою 13-летнюю подругу.

Парень получил 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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В прошлом году в июне он вместе со своей подружкой распивал алкогольные напитки. Затем они пошли к пруду на окраине пгт Илларионово. Там между ними внезапно возникла ссора. Тогда подросток нанес девушке множественные удары по голове и телу, а затем задушил ее. Осознав, что она мертва, парень украл телефон убитой и скрылся.

Свою вину подсудимый не признал, однако ее полностью доказала сторона обвинения.

15-летнему Василию Турде, который зарезал товарища 15-летнего Василия Попа из Нижней Апши Тячевского района на Закарпатье, вынесли приговор. Его осудили на 3 года 6 месяцев тюрьмы.