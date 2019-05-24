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пятница, 24 мая 2019 13:47

Осудили несовершеннолетнего парня, который зарезал друга

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Осудили несовершеннолетнего парня, который зарезал друга
В Мукачево вынесли приговор подростку, который зарезал своего товарища. Фото - 0312.ua

15-летнему Василию Турде, подозреваемому в убийстве 15-летнего Василия Попа из Нижней Апши Тячевского района на Закарпатье, вынесли приговор.

Его осудили на 3 года 6 месяцев тюрьмы. Решение сегодня, 24 мая, принял судья Мукачевского горрайонного суда.

Несовершеннолетний признан виновным в умышленном убийстве, совершенного в состоянии сильного душевного волнения. Однако обвиняемый признал свою вину, поэтому из максимальных 4 лет наказания школьник получил 3 года и 6 месяцев заключения.

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Суд также постановил взыскать 1,5 млн грн морального ущерба в пользу потерпевших, сообщает 0312.ua.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Как стало известно, в суде были предоставлены свидетельства того, что убитый 15-летний парень постоянно издевался над своим сверстником и спровоцировал его на убийство.

Сегодня у здания суда собралась группа жителей Нижней Апши, недовольных приговором. Они пытаются попасть внутрь.

Убийство Василия Попа произошло в марте прошлого года. Он пошел домой к своему товарищу, чтобы смотреть фильм. Его нашли с многочисленными ножевыми ранениями и перерезанным горлом. Василий Поп учился в 9 классе. Задержанный - в то время ученик 8 класса.

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