Оставила в соцсети странный пост: рассказали о девушке, которая сожгла себя возле храма

Фото: Its_zp

Девушку, которая сожгла себя заживо на территории римо-католического храма в Запорожье, звали Анастасия Никлас.

Накануне на своей странице в соцсети она опубликовала странный пост, в котором жаловалась на жизнь. Девушка считала себя недооцененной и обиженной жизнью. Соответствующий скриншот опубликовали в Telegram-паблик Its_zp.

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"Всю жизнь подавляли, унижали, оскорбляли, одни абьюз, неглект, гостинг, виктимблейдинг, обесценивание, токсичность и травмы", - написала она.

Следует отметить, что на странице девушки много фото с огнем.

Трагедия в Запорожье на территории римо-католического храма произошла сегодня, 4 июля, в 04:05. Девушка совершила самосожжение. Причины и обстоятельства, побудившие ее на такой шаг, пока не известны.