Оставил авто с документами и пропал: более недели ищут 41-летнего мужчину

Больше недели в Днипре ищут 41-летнего Владимира Яковлева.
Мужчина исчез 28 августа и с тех пор не выходит на связь. Последний раз его видели около 16:00 на жилом массиве Тополь-1, сообщили в Шевченковском отделении полиции.
Известно, что в день исчезновения мужчина припарковал свой автомобиль на стоянке. В салоне он оставил документы и мобильный телефон.
Был одет: синие джинсы, голубая футболка, синие кроссовки.
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Приметы: худощавого телосложения, короткие темные волосы, карие глаза, имеет шрам на животе.
Если кому известно место пребывания пропавшего, просят сообщить в Шевченковский отделения полиции или по телефонам: (097) 240-07-97, (067) 266-54-89 или 102.
В Киеве при странных обстоятельствах исчезла мать двоих детей. Она написала сообщение, что находится в беде. После этого на связь не выходила.
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