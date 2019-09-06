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пятница, 06 сентября 2019 10:26

Оставил авто с документами и пропал: более недели ищут 41-летнего мужчину

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Оставил авто с документами и пропал: более недели ищут 41-летнего мужчину
 В Днепре разыскивают 41-летнего Владимира Яковлева. Фото - dp.informator.ua

Больше недели в Днипре ищут 41-летнего Владимира Яковлева.

Мужчина исчез 28 августа и с тех пор не выходит на связь. Последний раз его видели около 16:00 на жилом массиве Тополь-1, сообщили в Шевченковском отделении полиции.

Известно, что в день исчезновения мужчина припарковал свой автомобиль на стоянке. В салоне он оставил документы и мобильный телефон.

Был одет: синие джинсы, голубая футболка, синие кроссовки.

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Приметы: худощавого телосложения, короткие темные волосы, карие глаза, имеет шрам на животе.

Если кому известно место пребывания пропавшего, просят сообщить в Шевченковский отделения полиции или по телефонам: (097) 240-07-97, (067) 266-54-89 или 102.

В Киеве при странных обстоятельствах исчезла мать двоих детей. Она написала сообщение, что находится в беде. После этого на связь не выходила.

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