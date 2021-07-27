В Киеве на Оболони остановка влетела в троллейбус.

Конструкция была плохо закреплена и ее ветром вынесло на проезжую часть, говорится в сюжете ТСН.

Люди успели выйти из троллейбуса, поэтому никто не пострадал.

Через час коммунальщики убрали осколки с места происшествия. Остановку приварили обратно и установили новую крышу.

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Остановка и троллейбус принадлежат коммунальному предприятию "Киевпастранс". Кто понесет ответственность за произошедшее - неизвестно.

15 июня в Луцке 41-летняя водитель троллейбуса не справилась с управлением и влетела в забор на ул. Владимирской. С места аварии скрылась.

Выяснилось, за руль села пьяная. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения прошла в медицинском учреждении. Результат - 1,01 промилле, что в пять раз превышало допустимую норму.