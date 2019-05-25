Остановка спасла жизнь людям от горе-водителя

Новые остановочные комплексы в Днепре соответствуют всем нормам безопасности. Фото: storage1.censor.net

В Днепре на улице 20-летия Победы произошла авария.

Легковая машина врезалась в новую остановку - пишет "Дніпровська панорама".

В этот момент на остановке находились люди. Их жизнь спасли ограждающие столбики и металлические конструкции комплекса.

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До появления новых остановочных комплексов в Днепре уже были аварии, во время которых автомобили выезжали на остановки, где находились люди.Масштабное такое ДТП произошло в марте 2013 года на жилом массиве Победа-3. Тогда были и погибшие, и пострадавшие.

Новые остановочные комплексы в Днепре соответствуют всем нормам безопасности, а также имеют антивандальные характеристики.

На них положили современную тактильную плитку, установили заградительные столбики для безопасности пассажиров. Урны-отбойники тоже защищают людей от движущегося рядом.

В селе Лазещина на Закарпатье перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы.Авария произошла в четверг, 23 мая, около 14 часов. Автобус выполнял рейс Ивано-Франковск - Мукачево, за его рулем находился 54-летний житель города Надворная.