Осквернили офис пророссийского депутата

Неизвестные облили офис депутата Юрия Бойко краской. Фото: suspilne.media

Неизвестные залили офис пророссийского депутата Юрия Бойка краской в ночь на 9 июля.

Политик пропагандировал налаживание мирных отношений с РФ и утверждал, что война на Донбассе является "братоубийственной", пишет 057.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидируют в предвыборных опросах

"Ночью неизвестные облили краской фасадную стену помещения и лестницу, а также повредили металлопластиковые двери и разбили на них стекло. У входа была обнаружена использованная дымовая шашка", - рассказали в полиции.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 июля встретился со скандальным лидером "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Они собрались в штабе партии "Единая Россия"