Организатор нападения на Гандзюк может выйти из СИЗО

Автор: facebook.com/gandziukgate В Днепровском районном суде Киева продолжается заседание по делу Екатерины Гандзюк

Обвиняемый в организации смертельного нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин хочет выйти из СИЗО. Соответствующее ходатайство о смягчении меры пресечения подал его адвокат сегодня, 14 января, во время заседания в Днепровском райсуде Киева.

Адвокат просит меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Он напомнил, что Левин переболел коронавирусом. Поэтому он просил суд допросить начальника филиала Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Киеве и Киевской области. Ведь в Лукьяновском СИЗО Левину якобы не оказывают надлежащей медицинской помощи и игнорируют его жалобы на состояние здоровья. В частности не провели обследование сосудов.

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В допросе врача судья Юлия Иванина защите отказала. Ходатайство о смягчении меры пресечения будет рассмотрено 18 января.

Сегодня суд продолжил исследование доказательств обвинения по делу. Начато исследование 22 тома с 50. На заседании Левин также заявил, что чувствует себя плохо. То же и другой фигурант дела Владислав Мангер. Он просил сделать перерыв в суде, лекарства от головной боли и градусник.

8 месяцев в Днепровском райсуде Киева судят голову Херсонского областного совета 50-летнего Владислава Мангера и бывшего помощника депутата этого же совета Алексея Левина, 43 года. Их обвиняют в заказе убийства советника городского головы Херсона 33-летней Екатерины Гандзюк. Показания против них дал подозреваемый по делу Игорь Павловский. Прокуратура просит для Мангера и Левина по 12 лет тюрьмы.