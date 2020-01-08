Опубликовали фамилии украинцев, погибших в авиакатастрофе

Фото: facebook.com/KyivOperativ

На борту Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", разбившегося в Иране, были 11 украинцев.

Двое – пассажиры - Кобюк Ольга, Малахова Елена. 9 – члены экипажа.Списки опубликовал "Киев оперативный".

Владимир Гапоненко - командир экипажа, Сергей Хоменко - второй пилот, Алексей Наумкин - инструктор, бортпроводники - Екатерина Стадник, Марина Микитюк, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, Игорь Матков и Денис Лыхны.

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Всего, по предварительной информации, на борту самолета находились 167 человек. Большинство погибших пассажиров – граждане Ирана и Канады.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Причина падения – технические неисправности.