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пятница, 24 июля 2020 15:21

Определились с датой апелляции по делу украинского военного Маркива

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Определились с датой апелляции по делу украинского военного Маркива
Вердикта по делу Маркива можно ожидать уже в октябре. Фото: svoboda.org

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива начнется 29 сентября. Предварительно его откладывали из-за пандемии коронавируса.

Следующее заседание уже назначено на 1 октября, сообщает "Радио Свобода".

Заседание пройдет в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если же другие стороны процесса выразят желание о дистанционном участии, суд может удовлетворить их просьбу.

В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива в связи с отсутствием доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку Славянска, а именно гибель итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова.

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В частности, в тексте апелляции адвокаты обжалуют все выводы присяжных Павии:

- не был установлен тип оружия, от которого погибли двое иностранцев на оккупированной тогда русскими боевиками территории (как решил суд в Павии, они погибли в результате минометных выстрелов)

- не доказано, что смертельные выстрелы попали именно со стороны Вооруженных сил Украины (защита говорит, что был перекрестный огонь)

- протест относительно использования недостоверных документов из российских пропагандистских ресурсов;

- протест об отказе суда и следователей провести расследование на месте трагедии и возобновлена просьба подробно расследовать факт;

- протест об отказе итальянских следователей сотрудничать с украинскими коллегами;

- просьба о проведении баллистического эксперимента, который подтвердил бы физическую невозможность бойца Маркива видеть и распознать журналистов со своей боевой позиции на горе Карачун.

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Также известно, что в отличие от годичного суда в Павии 2019-го, где состоялось 18 заседаний, процесс в Милане будет значительно короче. Согласно судебной процедуре, состоится выступление представителя суда об общем состоянии и содержании дела, доклад генерального прокурора и гражданских истцов и выступление стороны защиты.

Ожидается максимум 3 заседания, если суд не внедрит в процесс новых элементов дела, которые уже предоставила и еще должна сторона защиты украинского солдата. При таком развитии ситуации вердикта можно ожидать уже в октябре. В случае привлечения новых материалов или проведения дополнительного расследования или технических экспертиз апелляционный процесс затянется.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

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24
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