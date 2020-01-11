Оператор иранской ПВО принял решение сбить украинский самолет

Оператор не доложил командованию и сам решил сбить самолет. Фото: Reuters

В Иране заявили, что один из операторов системы ПВО, которая сбила украинская Boeing под Тегераном, имел неисправную связь.

Оператор определил самолет, как вражеский объект, заявил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде, сообщает IRNA.

Из-за проблем со связью он не доложил об этом командованию и самостоятельно принял решение ударить по лайнеру крылатой ракетой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах

"Или сработала система препятствий, или сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность решить что-то в течение пяти секунд. К сожалению, он принял ошибочное решение и запустил ракету в цель", - рассказал генерал.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все 176 человек, находившиеся на боту, погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Причиной катастрофы стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана. "Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе близ Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - говорится в заявлении.