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вторник, 16 марта 2021 14:19

Оперативника СБУ задержали за похищение человека и вымогательство в интересах русских
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Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ, который похитил жителя города Харьков и угрозами требовал у него деньги.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Следователи ГБР задержали сотрудника СБУ, которого подозревают в похищении человека из корыстных побуждений
Фото: dbr.gov.ua
Следователи ГБР задержали сотрудника СБУ, которого подозревают в похищении человека из корыстных побуждений
Следователи ГБР задержали сотрудника СБУ, которого подозревают в похищении человека из корыстных побуждений
Следователи ГБР задержали сотрудника СБУ, которого подозревают в похищении человека из корыстных побуждений
Следователи ГБР задержали сотрудника СБУ, которого подозревают в похищении человека из корыстных побуждений

Следсователи ГБР установили, что в прошлом году с целью незаконного обогащения правоохранитель вступил в преступный сговор с тремя гражданскими лицами. Вместе с сообщниками, он похитил и незаконно лишил свободы бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских интернет-сетей российской компании.

В дальнейшем, во время незаконного содержания потерпевшего, сотрудник СБУ, угрожая причинением тяжких телесных повреждений и убийством, требовал от него € 40 тыс. и 1,6 млн грн, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью. После того, как гражданин озвучил согласие отдать деньги, его отпустили.

Как отметили в ГБР, незаконная группировка действовала в интересах упомянутой российской компании.

Несмотря на то, что работник СБУ скрывался от правоохранительных органов, его задержали на основании решения следственного судьи, а впоследствии избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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Сейчас всем фигурантам раследования сообщили о подозрении. Им инкриминируют незаконное похищение и лишение свободы человека, совершенное из корыстных побуждений, вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и должностным лицом с использованием своего служебного положения. В случае доказательства в суде виновности подозреваемым грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура по надзору в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение - ГУ ВБ СБУ.

На Днепропетровщине 36-летний заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса. И ежемесячно требовал дань. Злоумышленника задержали "на горячем".

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