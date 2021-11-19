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пятница, 19 ноября 2021 11:56

Операция "Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки

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Операция &quot;Вагнергейт&quot;: ДБР проверяет источники утечки документов разведки
29 июля 2020 года возле Минска задержали 33 члена частной военной компании "Вагнер". Украина заявила, что 28 из них причастны к военным преступлениям на Донбассе. Фото: скриншот

Государственное бюро расследований проверяет источники утечки документов о деятельности спецслужб.

Речь идет об обнародованных 18 ноября в сети документах со сведениями о планировании и выполнении Главным управлением разведки Минобороны и СБУ мер, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ЧВК "Вагнер", сообщили в ДБР.

"В рамках открытого уголовного производства проверят подлинность этих документов. Также будут установлены личности военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке", - говорится в сообщении.

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Дело расследуют как разглашение сведений, составляющих государственную тайну.

Причастным к разглашению информации грозит до пяти лет за решеткой.

Телеведущая Янина Соколова заявила, что у нее есть флешка с документами, "свидетельствующими о том, кто из самых высоких эшелонов власти участвовал в операции "Вагнергейт".

Сказала, что это документы Главного управления разведки Министерства обороны за июнь 2020 года по военным РФ, работникам ФСБ, непосредственно причастным к вооруженной агрессии против Украины. В частности, о 15 лицах, причастных к сбитию воздушных судов ВСУ. Также речь идет о сбитии малазийского MH17.

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