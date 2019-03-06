Опасный "снег" выпал в Николаеве

"Снег" покрыл дома, деревья и целые улицы, расположенные недалеко от портов Фото: Новости N

Жители Николаева пожаловались на мучную пыль.

Вещество ветром принесло с территории терминалов местных портов, пишет "Апостроф".

"Снег" покрыл дома, деревья и целые улицы, расположенные недалеко от портов.

Ролик с "заснеженным" двором опубликовал пользователь Тоха Владимирович в соцсети. Он отметил, что, несмотря на температуру 15 градусов, дерева и дворы засыпаны "снегом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воду Днепра постоянно отравляют опасными выбросами

"Это слой муки, которая летит из порта в город, которым дышат жители окрестных домов и их дети, сколько еще ждать от города решения проблемы которая убивает людей, детей, и подвергает их онкозаболеваний?", - подписал свое видео автор.

Об этом стало известно из петиции, которую уже подписали более тысячи человек. Как пишет сайт "Наш Киев", в столице разгорелся скандал между жителями левобережных районов и деревообрабатывающим предприятием "ФанПлит". Конфликт возник из-за выброса опасных веществ в воздух рядом с жилищным комплексом "Комфорт Таун".