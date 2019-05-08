Опасный маневр унес жизни супругов

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8 мая на выезде из Вознесенска Николаевской области произошла смертельная авария.

Там 83-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с грузовым автомобилем Renault, который двигался во встречном направлении. В результате удара водитель легковушки и его 81-летняя жена от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На автодороге Николаев-Благовещенское водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь в направлении Южноукраинска, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault, который двигался во встречном направлении", - рассказали в полиции.

Начато уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

В селе Шклинь Гороховского района Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и грузовика. Водитель автобуса погиб.