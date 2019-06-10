Опасный инсектицид "Нурал B" к реке Рось не попал

Опасных инсектицидов в реке Рось не нашли. Фото: ukrinform.com

Среди препаратов, которые попали в реки Рось во время ДТП в Погребищенском районе инсектицидов не было.

"По состоянию на восемь утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, которые превышают предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", – объясняет первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гыжко.

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Препараты, попавшие в воду, не превышают допустимую норму содержания фунгицидов и гербицидов. Для защищения людей и домашних животных, эту зону обозначили ограничительными лентами, а жителей населенного пункта обеспечили привозной питьевой водой.

Гибели представителей фауны не зафиксировано.

В Белой Церкви выключили центральное водоснабжение из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось. Комиссией ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области было принято решение о прекращении работы водозабора с 23 час. 9 июня. При необходимости будет осуществляться подвоз воды.