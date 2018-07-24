Опасный инцидент: на торговые палатки упали металлические балки

На торговые ряды рынка упали металлические балки. Фото: Facebook

В Киеве на Теремках большие металлические балки упали на торговые ряды и палатки рынка.

Инцидент произошел на улице Лятошинского. Пострадавших, к счастью, нет. Об этом сообщила Татьяна Татаренко в Facebook.

Рядом с рынком находится строительство и балки, вероятно, упали с подъемного крана. Отмечается, что некоторые из них приземлились на крыши палаток, а несколько оказались на пешеходной дорожке, где обычно ходят покупатели.

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