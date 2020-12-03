Опасные развлечения: 8-классник устроил в школе "фаер-шоу"

После того как парень совершил выходку, другие дети засмеялись, и запись прервалась Фото: volyn.com.ua

В Харькове в одной из школ 8-классник прямо в классе устроил устроил "файер-шоу". В сети появилось видео, на котором он сидя на последней парте набрал в рот горючее вещество, затем поднес зажигалку и "выпустил" большую огненную тучу. Так подросток пытался привлечь к себе внимание.

После того как парень совершил выходку, другие дети засмеялись, и запись прервалась, пишет rbc.ua. Предварительно, никто не пострадал.

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По словам директора департамента образования Харьковского городского совета, Ольги Деменко, в школе работали сотрудники ювенальной превенции и представители районного управления образования.

Директор школы сообщил, что данное видео появилось в сети в среду, 2 декабря, но, когда оно было записано точно неизвестно.

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