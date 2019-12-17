Омбудсмен Кулеба рассказал о состоянии пострадавших в аварии детей

Омбудсмен рассказал о состоянии пострадавших в ДТП. Фото: РБК-Украина

Омбудсмен Николай Кулеба, который вместе с детьми попал в серьезную аварию под Киевом, заявил, что все пострадавшие уже чувствуют себя лучше.

В ДТП в Чабанах под Киевом травмировались его старший сын Тимофей и младший, 10-летний Елисей, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам уполномоченного президента, водитель микроавтобуса Volkswagen, который столкнулся с Toyota Camry, 21-летний Вадим, уже через неделю смог вернуться к работе. Он получил сотрясение мозга.

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Младший сын Елисей уже дома, где продолжает восстановление. А старший, Тимофей, который получил очень серьезные повреждения все еще в больнице и нуждается в лечении.

"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация - это длительный процесс", - рассказал Кулеба.

Сам Кулеба признается, что "поврежденные ребра ежедневно напоминают о страшном событии". В результате аварии у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом нескольких ребер с двух сторон.

"Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая, что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это какой-то страшный сон", - подчеркнул Кулеба.

Николай Кулеба 24 ноября около 14:00 нарушил ПДД, проехав поворот на красный свет. В салоне автомобиля никто не был пристегнут ремнем безопасности. Младший был без автокресла.