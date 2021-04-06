Окровавленную нашел прохожий: 50-летний мужчина жестоко избил собственную мать

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве умирают 85% больных коронавирус, которых подключают к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирус, которых подключают к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 153
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 135
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 252
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 783
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2170
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1233
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1701
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 585
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 639
Фото
Все фото
3
3
6
5
4
&quot;Смотрящего&quot; с сообщниками взяли на выбивании долга
"Смотрящего" с сообщниками взяли на выбивании долга
Победитель тендеров &quot;Большого строительства&quot; отмывал миллионы на неуплате налогов
Победитель тендеров "Большого строительства" отмывал миллионы на неуплате налогов
В случае штурма угрожали открыть огонь: появилось видео с места стрельбы в поезде
В случае штурма угрожали открыть огонь: появилось видео с места стрельбы в поезде
Кредитор с сообщниками взял в заложники должника
Кредитор с сообщниками взял в заложники должника
Стрельба в поезде на Харьковщине: показали фото с места происшествия
Стрельба в поезде на Харьковщине: показали фото с места происшествия
Видео
Все видео
Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню
Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню
Пьяный водитель вместо документов показал полицейским колбасу: видео момента
Пьяный водитель вместо документов показал полицейским колбасу: видео момента
Участника "Х-фактор" задержали в метро с поддельным удостоверением
Участника "Х-фактор" задержали в метро с поддельным удостоверением
В Киеве на Северном мосту произошла трагедия
В Киеве на Северном мосту произошла трагедия
Безпропусник в столичном метро устроил "концерт"
Безпропусник в столичном метро устроил "концерт"
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 72
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 180
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1701
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 252
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1242
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 18
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
вторник, 06 апреля 2021 18:10

Окровавленную нашел прохожий: 50-летний мужчина жестоко избил собственную мать

  Комментировать
Окровавленную нашел прохожий: 50-летний мужчина жестоко избил собственную мать
мужчина жестоко избил свою 77-летнюю мать. Окровавленной ее заметил прохожий Фото: pixabay.com

В Днепре мужчина жестоко избил свою 77-летнюю мать.

Окровавленной ее заметил прохожий вечером возле одного из домов на проспекте Поля, пишет Днепр Оперативный. Ей сразу вызвали "скорую".

Впоследствии, на место вызвали полицейских. Женщина позволила им зайти в свою квартиру. 50-летний обидчик на тот момент был дома. Когда увидел полицейских - стал вести себя агрессивно, поэтому его сковали наручниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подростки избили мужчину, потому что попросил не слушать русский рэп

Матери мужчина сломал нос и руку.

В Мариуполе Донецкой области 3 подруги 15, 21 и 24 лет жестоко избили 43-летнюю женщину. А для того, чтобы отвести от себя подозрение, вытащили пострадавшую из дома и оставили ее раздетую на обочине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Окровавленную нашел прохожий: 50-летний мужчина жестоко избил собственную мать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
апреля

Воспевал неразделенную любовь более 40 лет

Подняли восстание против оккупантов

Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство

Сбили президентский самолет

Победителю Олимпийских подарили стадо баранов

Офицер оставил важное сообщение в бутылке

Проповедник основал христианскую секту

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 34525
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 15202
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 13905
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 2 Просмотров: 12375
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 12204
Происшествия
Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню
Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню
 Просмотров: 189
Пьяный водитель вместо документов показал полицейским колбасу: видео момента
Пьяный водитель вместо документов показал полицейским колбасу: видео момента
 Просмотров: 279
Наказали офицеров, устроивших стрельбу в поезде
Наказали офицеров, устроивших стрельбу в поезде Просмотров: 531
"Смотрящего" с сообщниками взяли на выбивании долга
"Смотрящего" с сообщниками взяли на выбивании долга
3
 Просмотров: 369
Полиция обнаружила подпольные игровые автоматы
Полиция обнаружила подпольные игровые автоматы Просмотров: 90
Больше всего комментируют
7
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
Голосов: 70
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть