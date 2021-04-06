Окровавленную нашел прохожий: 50-летний мужчина жестоко избил собственную мать

мужчина жестоко избил свою 77-летнюю мать. Окровавленной ее заметил прохожий Фото: pixabay.com

В Днепре мужчина жестоко избил свою 77-летнюю мать.

Окровавленной ее заметил прохожий вечером возле одного из домов на проспекте Поля, пишет Днепр Оперативный. Ей сразу вызвали "скорую".

Впоследствии, на место вызвали полицейских. Женщина позволила им зайти в свою квартиру. 50-летний обидчик на тот момент был дома. Когда увидел полицейских - стал вести себя агрессивно, поэтому его сковали наручниками.

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Матери мужчина сломал нос и руку.

В Мариуполе Донецкой области 3 подруги 15, 21 и 24 лет жестоко избили 43-летнюю женщину. А для того, чтобы отвести от себя подозрение, вытащили пострадавшую из дома и оставили ее раздетую на обочине.