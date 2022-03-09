Оккупанты захватили СИЗО и здание СБУ в Херсоне

Росгвардия обустраивает СИЗО под свои нужды. Фото: Pexels

Российские кафиры захватили следственный изолятор в Херсоне.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Агрессоры обустраивают СИЗО для собственных нужд.

"В здание Херсонского СИЗО, персонал и удерживаемые с которого были эвакуированы до оккупации, ворвались рашистские военные. В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений Росгвардии, прибывших в город накануне", - говорится в сообщении.

Оккупанты пытаются ввести на захваченных территориях полицейский режим. Уже неправомерно задержано более 400 граждан Украины за сопротивление захватчикам.

Преступные деяния российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, касающиеся защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов.

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"Обращаюсь к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ", - добавила Денисова.

В Херсонской области оккупационные войска России хотят ввести "административно-полицейский режим" из-за нежелания местных видеть врага на своей земле. Захватчики задерживают мирных жителей. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 9 марта.