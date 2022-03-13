Оккупанты ударили с воздуха по Ивано-Франковску

Сегодня утром в Ивано-Франковске раздались взрывы. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Сегодня утром в Ивано-Франковске раздались взрывы. По предварительной информации, оккупанты повторно бомбили аэропорт.

Все детали устанавливают, сообщил мэр Иван Марцинкив.

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"Цель врага - посеять панику и страх. Враг будет наносить удары в тылу Украины. Надо быть максимально внимательными и осторожными, когда слышите сообщения об опасности из официальных источников. Следуйте указаниям, которые вам дают! Районы, приближенные к аэропорту, прошу по возможности переехать", – указал Марцинков.

24 февраля российские оккупанты впервые ударили по аэропорту Ивано-Фанковска. Били ракетными комплексами по составам ТСМ. Аэропорт разрушен. В начале марта правоохранители задержала корректировщика той бомбардировки. Предатель прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля и заселился в мотель недалеко от аэродрома. 23 февраля, накануне ракетно-бомбового удара РФ по Украине, он передал информацию о местонахождении военного объекта в Россию. За государственную измену ему грозит до 15 лет тюрьмы.