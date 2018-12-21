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пятница, 21 декабря 2018 18:10

Охранники провоцировали конфликт: новые подробности убийства покупателя в супермаркете

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Охранники провоцировали конфликт: новые подробности убийства покупателя в супермаркете
В харьковском супермаркете "Рост Киевский" 25-летний полицейский застрелил покупателя Александра Комара, который якобы напал на него с ножом. Фото - Факты

Александр Комар, которого застрелили в харьковском супермаркете охранники, забыл дома банковскую карточку. А на кассе, куда пришел, охранники сами провоцировали конфликт, по словам свидетелей. Потом повели в какую-то комнату, сообщила мать убитого Светлана Комар.

"Несколько дней назад позвонила женщина, которая в тот момент тоже стояла в очереди. Она сказала, что говорили Никите что-то вроде: "Ты что такой быстрый, щенок?" А потом повели в какую-то комнату. Позже, разбирая вещи сына, я дома нашла его банковскую карточку, которую он всегда носил с собой. А в тот раз не взял. Скорее всего, он понял, что забыл карточку, уже на кассе", - сообщила женщина, передают "Факты".

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По ее словам, охранники, которые убили ее сына, рассказали ей, что он в торговом зале супермаркета взял кефир, сыр, батон и рыбу. При этом надкусил хлеб и пил кефир. Потом пошел с этим всем в кассе и якобы не захотел платить.

"Это звучит очень странно. Если человек не намерен платить, зачем ему идти на кассу с этим товаром? Тот, кто хочет что-то украсть, скорее вынесет товар в карманах", - объясняет она.

Также, по словам матери погибшего, ее сын три месяца перед убийством жил в Стокгольме и приехал в Украину, чтобы оформить рабочую визу.

В харьковском супермаркете "Рост Киевский" 25-летний полицейский застрелил покупателя, который напал на него с ножом вечером 5 декабря. Погибший - местный житель Александр Комар, 24 года. Он набрал продуктов не более чем на 140 грн. Испортил их. А потом, по словам охранников, отказался платить. Следователи проверят правомерность применения оружия охранником.

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Дата
21
декабря

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