Охранник зарезал 15-летнего школьника

В селе Ксаверовка Васильковского района Киевской области произошло убийство. 28-летний охранник шиномонтажной мастерской зарезал 15-летнего школьника.

Врачи "скорой" лишь констатировали смерть несовершеннолетнего, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Автор: kv.npu.gov.ua В селе Ксаверовка Васильковского района Киевской области 28-летний охранник шиномантажа зарезал 15-летнего школьника

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"Установлено, что в помещении для отдыха охранников на одном из шиномонтажей 28-летний мужчина ударил ножом в шею 15-летнего парня. После этого исчез в неизвестном направлении. Подозреваемого задержали недалеко от места преступления", - рассказали в полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua В селе Ксаверовка Васильковского района Киевской области 28-летний охранник шиномантажа зарезал 15-летнего школьника

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

В Знаменке Кировоградской области охранник одного из супермаркетов заподозрил бездомного в краже алкоголя и нанес ему смертельные телесные повреждения.