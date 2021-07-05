Огромное дерево разбило людям балконы и окна

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 558
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1161
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1881
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 900
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3393
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5796
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 432
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 3105
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1116
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 612
Фото
Все фото
6
3
5
3
5
Труп в тоннеле: задержали четвертого подозреваемого
Труп в тоннеле: задержали четвертого подозреваемого
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто
Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто
Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал
Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал
Видео
Все видео
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео
Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео
В авиакатастрофе погибли 17 военных
В авиакатастрофе погибли 17 военных
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2070
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 153
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1026
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2412
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 405
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
понедельник, 05 июля 2021 09:19

Огромное дерево разбило людям балконы и окна

  Комментировать
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Дерево упало на многоэтажку, побило балконы и окна. Фото: pixabay.com

В Харькове огромный клен упал на пятиэтажку. Разбил балконы и окна, едва не порвал электропровода.

Произошло все в ночь на 5 июля. Жителей многоэтажки разбудил сильный грохот, передает ТСН.

В момент падения дерева не было дождя или ветра. Клен внешне не был аварийным, но у него были совсем гнилые корни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-летнего парня убило дерево

Сейчас ликвидируют последствия ЧП. Электрики обесточили контактную сеть, а коммунальщики распилили клен.

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области на 18-летнего пешехода посреди улицы упало дерево. Произошло это 16 июня в 17:00.

Парень шел по ул. Ивана Огиенко, на него внезапно упало дерево. Пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу. Дело расследуют как служебную халатность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Огромное дерево разбило людям балконы и окна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой

На Донбассе освободили два города

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 20288
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 10224
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
 Просмотров: 5661
Как приготовить кофе по-восточному дома: рецепты
Как приготовить кофе по-восточному дома: рецепты Просмотров: 5211
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 5112
Происшествия
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
 Просмотров: 144
Тело пограничника выловили из моря
Тело пограничника выловили из моря Просмотров: 405
Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео
Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео
 Просмотров: 900
Белорусские силовики задержали 24-летнего украинца. Его местонахождение неизвестно
Белорусские силовики задержали 24-летнего украинца. Его местонахождение неизвестно Просмотров: 504
В Польше погиб украинский зароботчанин
В Польше погиб украинский зароботчанин Просмотров: 531
Больше всего комментируют
5
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
2
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
Голосов: 125
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть