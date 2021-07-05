Огромное дерево разбило людям балконы и окна

Дерево упало на многоэтажку, побило балконы и окна. Фото: pixabay.com

В Харькове огромный клен упал на пятиэтажку. Разбил балконы и окна, едва не порвал электропровода.

Произошло все в ночь на 5 июля. Жителей многоэтажки разбудил сильный грохот, передает ТСН.

В момент падения дерева не было дождя или ветра. Клен внешне не был аварийным, но у него были совсем гнилые корни.

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Сейчас ликвидируют последствия ЧП. Электрики обесточили контактную сеть, а коммунальщики распилили клен.

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области на 18-летнего пешехода посреди улицы упало дерево. Произошло это 16 июня в 17:00. Парень шел по ул. Ивана Огиенко, на него внезапно упало дерево. Пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу. Дело расследуют как служебную халатность.