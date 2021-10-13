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среда, 13 октября 2021 04:02

Ограбили таунхаус легендарного милиционера

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В Деснянском районе Киева преступники ограбили дом директора Учебно-научного института права им. Князя Владимира Великого (МАУП), бывшего главы криминальной милиции Киевщины Анатолия Кислого.

Воры попали внутрь через третий этаж таунхауса, когда хозяина не было дома. Для этого приставили лестницу и вынули стекло балконной двери, сообщает Обозреватель.

"Преступники забрали две ручки Parker (стоимостью около 100 000 гривен), а также государственные и ведомственные награды", - добавил источник.

Автор: che.cn.ua
  Похищенные ордена
Похищенные ордена

Ограбление произошло в течение трех часов отсутствия хозяина.

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Анатолий Кислый - доктор юридических наук, профессор. Служил начиная от оперативника и до первого заместителя начальника ГУМВД Украины в Киевской области. До 2015 году руководил криминальной милицией Киевской области.

Автор: che.cn.ua
  Анатолий Кислый с наградным оружием
Анатолий Кислый с наградным оружием

Кислого называют живой легендой уголовного розыска. Он провел около 20 успешных операций по выявлению и обезвреживанию преступных групп, за что указом президента был награжден оружием.

23 сентября в Ивано-Франковске грабитель влез в квартиру 35-летнего полицейского.
Владелец помещения был дома и пытался задержать злоумышленника. Преступник нанес полицейскому 14 колото-резаных ран.

После нападения грабитель убежал. А окровавленного полицейского нашла на улице и госпитализировали.

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