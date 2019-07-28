Ограбили продуктовый склад

В Запорожье неизвестные напали на склад местного предпринимателя.
Двое неизвестных в масках, по словам очевидцев, с автоматами ворвались в складское помещение, которое принадлежит местному предпринимателю. Он занимается торговлей продуктами, сообщает UNN.
Нападавшие запугали работников, которые были в помещении и забрали деньги в сумме 50 тыс. грн.
По данному факту начато досудебное расследование за разбой.
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В Запорожской области задержали убийц частного предпринимателя, тело которого ранее обнаружили в затопленном карьере.
"Мужчина находился в городе Токмак, когда последний раз выходил на связь с родными. После чего на него напали грабители, которые завладели автомобилем Daewoo Lanos, деньгами, мобильным телефоном, а самого мужчину убили, нанеся многочисленные колото-резаные раны".
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