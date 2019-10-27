Огнемет и автоматы: показали арсенал харьковского стрелка

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Участник перестрелки в Харькове Алексей Титов, который позже подорвался на гранате, хранил на своей даче целый арсенал оружия.

"На даче стрелка в Русской Лозовой был обнаружен целый арсенал: более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американская винтовка AR-15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и различные боеприпасы", - говорится в сообщении Telegram-канала "Ракло".

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На месте перестрелки Титов оставил австрийский пистолет "Глок" с глушителем и израильский пистолет-пулемет "Узи".

"Это эффективное, дорогое импортное оружие ближнего боя, которое используется многими армиями и спецслужбами мира. Если посмотреть видео, то можно увидеть, что он более точно и профессионально стреляет, чем члены банды Жоры. Видно специальную подготовку. Титов сохранял хладнокровие и не терял своих оппонентов из виду, в отличие от них самих. Полиция сработала достаточно оперативно, и им удалось не дать преступнику уйти", - говорится в сообщении.

Во время стрельбы возле супермаркета в Харькове 25 октября убили Владимира Бороха по кличке Тайсон. Он - правая рука заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова, известного под прозвищем Жора. Самого Исакова госпитализировали с проникающими огнестрельными ранениями. Стрелок Алексей Титов сбежал. Позже подорвался на гранате при задержании.