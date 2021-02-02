Одновременно бил и насиловал: подробности нападения на 21-летнюю женщину

В Харькове задержали злоумышленника, который жестоко избил и изнасиловал 21-летнюю женщину. Фото: t.me/dkr_npu

Задержанному по подозрению в изнасиловании в Харькове 32 года. Он местный житель, ранее судимый за кражи.

Его жертве - 21. После нападения ее госпитализировали. Имела закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы и внутреннее кровотечение, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Потерпевшая возвращалась домой, как к ней сзади подошел нападавший и начал бить по голове. Женщина сопротивлялась до момента, пока "мужчина" не направил на нее пистолет и пригрозил застрелить. Женщина, испугавшись за свою жизнь, перестала сопротивляться. Однако злоумышленник беспрестанно цинично бил ее пистолетом по голове, туловищу, конечностям, бил лицом о стену и одновременно реализовывал свои грязные помыслы. От очередного удара потерпевшая потеряла сознание, а злоумышленник поиздевавшись - скрылся с места совершения преступления", - рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали на территории области. У него дома провели обыск и изъяли вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей

Преступление произошло 13 ноября прошлого года. Сегодня с потерпевшей все в порядке. Она восстанавливается после пережитого. И даже нашла силы прийти в отдел полиции, чтобы узнать своего палача, говорят в полиции.