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воскресенье, 19 декабря 2021 19:10

Одежду и кроссовки нашли возле вольера: мужчина загадочно исчез на рабочем месте

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Одежду и кроссовки нашли возле вольера: мужчина загадочно исчез на рабочем месте
В Харькове несколько дней назад скрылся 34-летний Николай Кулинчик. Он работал разнорабочим в Экопарке. Фото: t.me/c/1395451700/17916

В Харькове разыскивают мужчину, работавшего разнорабочим в Экопарке.

34-летний Николай Кулинчик исчез 13 декабря. В то утро у вольера лося коллеги нашли его одежду и кроссовки, сообщают в Telegram-канале "Харьков Life".

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По словам родственников пропавшего, работодатель не сообщил в полицию об исчезновении человека и найденных вещах. Родные только через несколько дней сами обратились с заявлением.

Известно, что Николай Кулинчик родом из Кривого Рога Днепропетровской области.

Поиски мужчины продолжаются.

В Кривом Роге на предприятии нашли тело мужчины. Им оказался работник подрядной организации, исчезнувший за три дня до того.

Подрядная организация, где работал погибший, выполняла работы на территории агломерационного цеха №2. Его начали искать. Выяснили, что за границы производственной территории не выходил, на рабочем месте остались его личные вещи. Тело обнаружили при осмотре подземной кабельной галереи.

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Дата
19
декабря

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