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вторник, 28 июля 2020 14:58

Одесский активист заявил о покушении на жизнь

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Одесский активист заявил о покушении на жизнь
Автомобиль, в котором ехал Ганул подвергся обстрелу. Фото: facebook.com

Одесский активист Демьян Ганул сообщил, что на него совершено покушение, и показал якобы следы от выстрелов на авто.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook. Происшествие произошло на дороге в Одесской области. Демьян Ганул является лидером общественной инициативы "Уличный фронт". Ранее находился в одесском "Правом секторе".

"Только что совершено покушение на меня. По дороге из Южного. Жду полицию, подробности позже", - написал Ганул.

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Автомобиль, в котором он ехал на пассажирском месте, подвергся обстрелу.

"Мы возвращались в Одессу из Южного. Нас хотели столкнуть с трассы Toyota RAV4 на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes. Потом стали с обеих сторон обстреливать из травматического оружия. Чудом не попали в меня. Стреляли с обеих сторон. Мы в ответ начали отстреливаться", - рассказал Ганул.

В Запорожье после жестокого избиения умер военнослужащий, 29-летний Олег Черевко. Олег Черевко получил тяжелые травмы в Запорожье 22 июля - неизвестный мужчина избил его из-за замечания, чтобы не приставал к девушкам.

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