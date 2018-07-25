Очередной трюк: полицейские инсценировали убийство бизнесмена

Убийство бизнесмена в Ровно оказалось инсценировкой полицейских. Фото: пресс-служба полиции Ривненской области.

"Убийство" предпринимателя в Ривном оказалось инсценировкой полиции для задержания преступной группы.

"Инсценировка убийства позволило задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось проследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших работников", — сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

Отмечается, что утром 17 июля на улице Костромской полицейские задержали двух киевлян в возрасте 47 и 49 лет, ранее судимых за убийства. В их автомобиле Opel правоохранители обнаружили гранату и пистолет с глушителем.

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"Мы знали, что в городе находятся двое лиц, готовящихся к совершению преступления. До момента задержания нам не было известно, кого именно они должны убить", — говорится в сообщении.

По данным полиции, на счету организованной группы – поджог информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть". Также правоохранители сообщили, что организовал преступную группу 46-летний житель областного центра, криминальный авторитет. Он покинул пределы Украины 13 июля.

"Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении организатору. После установления его места нахождения и доказательства в суде его вины, он будет нести уголовную ответственность".

Отмечается, что во время обыска у одного из исполнителей в подсобном помещении дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельное взрывное предмет, запал в гранаты, пистолет и патроны. У другого, в квартире в Киеве, обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны. Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству. Ривненский городской суд взял их под стражу без права внесения залога.

Во вторник, 17 июля, сообщалось, что в Ривном на парковке на ул. Небесной сотни застрелили местного предпринимателя. Тело с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями, сообщили в полиции Ривненской области.