Обвиняемый в убийстве собаки администратор Львовского цирка отреагировал на инцидент

Мужчина утверждает, что собаку не убивал Фото: www.facebook.com/kirill.lviv

Администратор Львовского цирка Кирилл Гальченко прокомментировал ситуацию с убитой собакой. Мужчина уверяет, что собаку он не трогал.

"Прошу всех успокоиться. Относительно инцидента с собакой. Я был у соседей в доме, когда услышал крики-писки за окном. Выйдя во двор, увидел, что моя собака Фунтик душит соседскую курицу, а сосед их разнимает. Я вообще не касался собаки. Фунтик сбежал со двора. Он часто гуляет вне дома день-два. И не нужно вмешивать животных в семейные дела", - написал Кирилл Гальченко на своей странице в Facebook.

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В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что проводят проверку этой ситуации.

Дочь администратора Львовского цирка Кирилла Гальченко София Гальченко сделала заявление о том, что ее отец жестоко убил собаку. Он сделал это на глазах у своего маленького сына. Об этом девушка написала в сети Facebook.