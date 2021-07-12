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понедельник, 12 июля 2021 10:20

Обвалился потолок в подземном переходе Киева: фото ЧП
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Утром 12 июля в подземном переходе станции метро Киева обвалилась часть потолка.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: "Киев Оперативный"

"Около 06:00 в подземном переходе на (метро. - Gazeta.ua) Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка. Никто не травмировался", - говорится в посте.

В комментариях пользователи рассказали, что этим переходом пользуются редко. Обычно перебегают дорогу сверху.

Пишут следующее:

"Такое же состояние перехода на Степана Бандеры/Новоконстантиновская";
"А можно разрешить торговлю, брать деньги за аренду и на эти средства делать ремонт";
"А там пользуются этим подземным переходом? Почему-то вечно паломничество через дорогу из зайцев, не удивительно, что там не было людей".

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В Киеве зафиксировали аварийное состояние одной из опор на эстакаде Южного моста. Там осыпался бетон и видно арматуру.

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Комментарии

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Дата
12
июля

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