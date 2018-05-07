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понедельник, 07 мая 2018 12:37

Обстреляли джип бизнесмена, который поставляет топливо правоохранителям

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Обстреляли джип бизнесмена, который поставляет топливо правоохранителям
Джип бизнесмена Вадима Бермана обстреляли неизвестные. Фото: obozrevatel.com

Джип бизнесмена Вадима Бермана обстреляли неизвестные. Это произошло в центре Киева на ул. Цитадельной.

"Сегодня в 10:00 на улице Цитадельной, 5/9 в Киеве возле собственного дома столичный бизнесмен Вадим Берман обнаружил свой автомобиль Infiniti, простреленный пулями от неизвестного оружия", - сообщает "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Полиция осматривает место происшествия и разыскивает свидетелей. Кроме этого устанавливают мотивы стрельбы.

Берман поставляет горюче-смазочные материалы Нацполиции и Госуправлению делами. По предварительной версии, расстрел его машины является предупреждением от конкурентов на бензиновом рынке.

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Берман возглавляет фирму "ТД Весма", которая регулярно выигрывает тендеры на поставку горюче-смазочных материалов Нацполиции и Госуправлению делами. В частности, по данным "Вестника госзакупок" и системы Рrozorro, с 2008 года ООО "ТД Весма" выиграло тендеров на более 15,5 млн грн.

Неизвестные обстреляли автомобиль футболиста "Динамо". Причиной стали долги Гармаша за игру на тотализаторе. Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство.

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