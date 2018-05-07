Обстреляли джип бизнесмена, который поставляет топливо правоохранителям

Джип бизнесмена Вадима Бермана обстреляли неизвестные. Фото: obozrevatel.com

Джип бизнесмена Вадима Бермана обстреляли неизвестные. Это произошло в центре Киева на ул. Цитадельной.

"Сегодня в 10:00 на улице Цитадельной, 5/9 в Киеве возле собственного дома столичный бизнесмен Вадим Берман обнаружил свой автомобиль Infiniti, простреленный пулями от неизвестного оружия", - сообщает "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Полиция осматривает место происшествия и разыскивает свидетелей. Кроме этого устанавливают мотивы стрельбы.

Берман поставляет горюче-смазочные материалы Нацполиции и Госуправлению делами. По предварительной версии, расстрел его машины является предупреждением от конкурентов на бензиновом рынке.

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Берман возглавляет фирму "ТД Весма", которая регулярно выигрывает тендеры на поставку горюче-смазочных материалов Нацполиции и Госуправлению делами. В частности, по данным "Вестника госзакупок" и системы Рrozorro, с 2008 года ООО "ТД Весма" выиграло тендеров на более 15,5 млн грн.

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