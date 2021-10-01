Обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы

В результате стрельбы ранен водитель Анатолия Хромова Сергей. Фото: Игорь Крочак, ГАТО

В Соломенском районе Киева обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова. Произошло это в четверг, 30 сентября.

Об этом глава Госархива сообщил в Facebook.

Чиновник в момент обстрела был в командировке в Виннице. Поехал туда на поезде. Служебный автомобиль оставил на ул. Соломенской, 24.

По словам Хромова, стреляли из соседнего дома. Водитель в этот момент стоял возле гаража. Получил огнестрельное ранение челюстно-лицевой области.

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"Пуля или дробь задела подбородок Сергея (водителя. - Gazeta.ua). Угрозы здоровью или жизни нет. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивов стрелявшего. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", - написал Хромов.

В полиции Киева факт стрельбы по автомобилю подтвердили. Подробностей не разглашают, пишет "Сегодня".

Утром 22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Сейчас рассматривают три версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.