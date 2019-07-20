Обстрел автобуса в Киеве: появились новые подробности

В полиции рассказали об обстреле автобуса возле метро "Академгородок". Фото: focus.ua

Причиной обстрела автобуса в Киеве возле станции метро "Академгородок" мог быть дорожный конфликт.

Водитель маршрутного такси сообщением "Киев - Житомир" рассказал правоохранителям, что якобы через дорожный конфликт из-за первоочередности проезда водитель автомобиля Opel Vivaro выстрелил из неустановленного оружия в направлении автобуса. Сейчас полиция проверяет информацию о стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Для розыска и задержания автомобиля, на который указал заявитель, в столице ввели соответствующий оперативный план, а вскоре правоохранители остановили разыскиваемую машину, поэтому общаются с водителем и пассажиром", - говорится в сообщении.

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Водитель маршрутного такси от написания заявления отказался и не предоставил информацию, имеет ли транспортное средство любые повреждения вследствие выстрела. Правоохранители проводят проверку, после чего примут соответствующее процессуальное решение.

Стрельба произошла возле метро "Академгородок" утром, 20 июля. Мужчина обстрелял автобус и скрылся на сером Opel Vivaro.