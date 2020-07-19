Общественный активист исчез после поездки на BlaBlaCar

Алексей Кучапин ехал в Днепр. Фото Киев оперативный

Руководитель общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексей Кучапин пропал без вести. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный". Человек 16 июля сказал, что едет через сервис BlaBlaCar из Киева в Днепр и больше не выходил на связь.

Кучапин был одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. С собой у него был зеленый рюкзак.

"16 июля сказал, что едет из Киева в Днепр через сервис" BlaBlaCar ". После этого на связь не выходил. Одет был в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. Также, с собой был зеленый рюкзак. Рост 174 см, вес 90 кг ", - говорится в сообщении.

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