Обокрал собор, изрубил иконостас, "потому что праздник"

Фото: Полиция Полтавщины

В ночь с 13 на 14 октября под Кременчугом мужчина обокрал Свято-Успенский храм и вынес два мешка церковного имущества. Среди украденного - книги и иконы.

Об этом сообщили на сайте Полиции Полтавщины.

Преступление произошло в Свято-Успенскому храму в селе Песчаное. Злоумышленника поймали почти сразу - патрульные полицейские вовремя среагировали. Нарушителем оказался 25-летний мужчина, уже дважды судим за кражи. Он житель Глобинского района, в Кременчуг приехал в гости.

Молодой вынес Евангелие и другие книги, церковную атрибутику и несколько икон. Все остальное изрубил топором.

"Церковные работники пришли утром и обнаружили, что окно открыто, а внутри все разрушено. Топором порублений иконостас, молитвенник, жертвенник. Церковный товар разбросан. По подсчетам полиции, ущерб нанес на 200 000 гривен", - сообщил настоятель Свято-Успенской церкви Анатолий Москаленко .

По словам настоятеля, злоумышленник признал свою вину, а о краже высказался - "обокрал, потому что праздник же".

Теперь за содеянное ему грозит 6 лет заключения.

Церковь же восстанавливать средствами благотворителей и прихожан.

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