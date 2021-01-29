Обокрал и изнасиловал 9-летнего ребенка: мужчине объявили приговор

26 января в Ивано-Франковске объявили приговор мужчине, который изнасиловал 9-летнюю девочку. Преступление он совершил в 2017 году Фото: pixabay.com

26 января в Ивано-Франковске объявили приговор 32-летнему мужчине, который изнасиловал 9-летнюю девочку.

Преступление мужчина совершил в 2017 году. Обидчик не только надругался над ребенком, а еще и ограбил, сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского апелляционного суда.

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"В ноябре 2017 молодой человек в одном из прикарпатских городков последовал за одиноко идущим по улице ребенком и начал разговор с ним. Дойдя до безлюдного места, воспользовался отсутствием посторонних лиц, вырвал из его рук мобильный телефон и изнасиловал", - сказано в сообщении.

За содеянное мужчина сядет за решетку на 10 лет.

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.