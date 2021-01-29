Обокрал и изнасиловал 9-летнего ребенка: мужчине объявили приговор

 
Ексклюзивы
1/5
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 396
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 12033
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 207
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 369
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 108
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3564
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 792
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 873
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 342
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
3
3
3
3
4
В детский сад через окно ворвался рецидивист и пошел в душевую
В детский сад через окно ворвался рецидивист и пошел в душевую
Неизвестные сожгли автомобиль главного врача инфекционной больницы
Неизвестные сожгли автомобиль главного врача инфекционной больницы
22-летняя водительница Toyota протаранила ВАЗ - есть пострадавшие
22-летняя водительница Toyota протаранила ВАЗ - есть пострадавшие
Скрылся пешком: показали фото с места гибели беременной
Скрылся пешком: показали фото с места гибели беременной
Мужчину похоронили &quot;живьем&quot; год назад: подробности
Мужчину похоронили "живьем" год назад: подробности
Видео
Все видео
Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда
Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда
Полицейские с погоней и стрельбой останавливали водителя-угонщика
Полицейские с погоней и стрельбой останавливали водителя-угонщика
Смертельное столкновение под Киевом: прибыли 4 "скорых" и спасатели
Смертельное столкновение под Киевом: прибыли 4 "скорых" и спасатели
Мужчина насиловал несовершеннолетних парней и снимал это на видео
Мужчина насиловал несовершеннолетних парней и снимал это на видео
Вынесли даже одежду и обувь: задержали банду дерзких грабителей
Вынесли даже одежду и обувь: задержали банду дерзких грабителей
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2025
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 369
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1224
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 396
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 45
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
пятница, 29 января 2021 18:10

Обокрал и изнасиловал 9-летнего ребенка: мужчине объявили приговор

  Комментировать
Обокрал и изнасиловал 9-летнего ребенка: мужчине объявили приговор
26 января в Ивано-Франковске объявили приговор мужчине, который изнасиловал 9-летнюю девочку. Преступление он совершил в 2017 году Фото: pixabay.com

26 января в Ивано-Франковске объявили приговор 32-летнему мужчине, который изнасиловал 9-летнюю девочку.

Преступление мужчина совершил в 2017 году. Обидчик не только надругался над ребенком, а еще и ограбил, сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского апелляционного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13-летнюю девочку изнасиловал отчим

"В ноябре 2017 молодой человек в одном из прикарпатских городков последовал за одиноко идущим по улице ребенком и начал разговор с ним. Дойдя до безлюдного места, воспользовался отсутствием посторонних лиц, вырвал из его рук мобильный телефон и изнасиловал", - сказано в сообщении.

За содеянное мужчина сядет за решетку на 10 лет.

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обокрал и изнасиловал 9-летнего ребенка: мужчине объявили приговор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Генерал-лейтенант МВД получил пожизненное заключение

Сгорели 15 человек

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 35308
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 28134
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 25911
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 16012
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 14814
Происшествия
Были одни дома: двое мужчин вынесли из горящего дома детей
Были одни дома: двое мужчин вынесли из горящего дома детей Просмотров: 117
Мужчина изнасиловал односельчанку и ее дочь
Мужчина изнасиловал односельчанку и ее дочь Просмотров: 1224
В отеле изнасиловали женщину
В отеле изнасиловали женщину Просмотров: 1503
Избиение украинца в Париже: задержали еще 2 подозреваемых
Избиение украинца в Париже: задержали еще 2 подозреваемых Просмотров: 234
В детский сад через окно ворвался рецидивист и пошел в душевую
В детский сад через окно ворвался рецидивист и пошел в душевую
3
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
4
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
2
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Голосов: 1300
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть