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среда, 04 декабря 2019 17:45

Обоих подозреваемых в покушении на Соболева взяли под стражу без права залога

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Обоих подозреваемых в покушении на Соболева взяли под стражу без права залога
В Шевченковском райсуде Киева выбрали меру пресечения для подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева. Фото: glavcom.ua

Шевченковский суд Киева на 2 месяца под стражу без возможности залога Алексея Семенова - второго подозреваемого в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына.

Об этом сообщила корреспондентка hromadske.

Другого подозреваемого - Андрея Лаврегу также взяли под стражу на два месяца без возможности залога.

Журналистка приводит слова прокурора Киева Максима Червоного о том, что задержанные не дают показаний. Впрочем, не возразили против ходатайства о взятии под стражу.

По словам прокурора, сейчас проводят следственные действия. Подозреваемым инкриминируют умышленное убийство по заказу неустановленного лица. Судебное заседание было закрытым - правоохранители видят основания для угрозы жизни подозреваемых.

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Кроме того, прокурор подтвердил, что Лаврега и Семенов были участниками одного из добровольческих батальонов.

Накануне суда по избранию меры пресечения правоохранители провели на месте происшествия следственный эксперимент. С одним из подозреваемых следователи ходили возле перекрестка. Вероятно, парень сообщал сообщнику о начале движения авто Соболева

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Дата
04
декабря

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