Обнародовали первые списки погибших вследствие авиакатастрофы в Иране

Обнародовали первые списки погибших вследствие катастрофы украинского самолета в Иране.
Среди тех, кто зарегистрировался на рейс, были 2 украинцев. Также среди погибших 9 украинцев – членов экипажа. Списки обнародовало иранское агентство isna.ir, но часть фамилий – размытые.
Другие пассажиры рейса: граждане Ирана – 71, граждане Канады – 73, граждане Германии – 4, граждане Великобритании – 3, граждане Швеции – 8, граждане Афганистана – 6, сообщает "Обозреватель".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Министерство иностранных дел Украины готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время, сообщили на сайте президента Владимира Зеленского.
"Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий", – говорится в сообщении.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Причина падения – технические неисправности.
Комментарии1