Обнародовали первые списки погибших вследствие авиакатастрофы в Иране

Фото: isna.ir

Обнародовали первые списки погибших вследствие катастрофы украинского самолета в Иране.

Среди тех, кто зарегистрировался на рейс, были 2 украинцев. Также среди погибших 9 украинцев – членов экипажа. Списки обнародовало иранское агентство isna.ir, но часть фамилий – размытые.

Другие пассажиры рейса: граждане Ирана – 71, граждане Канады – 73, граждане Германии – 4, граждане Великобритании – 3, граждане Швеции – 8, граждане Афганистана – 6, сообщает "Обозреватель".

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Министерство иностранных дел Украины готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время, сообщили на сайте президента Владимира Зеленского.

"Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий", – говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Причина падения – технические неисправности.