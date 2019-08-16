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пятница, 16 августа 2019 18:39

Облил и напоил кипятком: как чувствует себя женщина, над которой надругался сожитель

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Облил и напоил кипятком: как чувствует себя женщина, над которой надругался сожитель
Анастасию Шаповалову из Запорожья облил и напоил кипятком гражданский муж Дмитрий Межебицкий. Фото - скриншот

Пострадавшая Анастасия Шаповалова из Запорожья, которую сожитель облил кипятком, уже перенесла первую операцию.

Ей пересадили кожу в области левых запястья, плечевого сустава, глаза и шеи, рассказала корреспонденту Gazeta.ua волонтер Злата Некрасова.

По ее словам, в больницу к Анастасии приходила мать ее гражданского мужа. И вместо того, чтобы поддерживать - обвиняла в том, что сыну придется теперь долго сидеть за решеткой.

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"Она пыталась вывести Настю из себя. Говорила, что Диме дают 15 лет, это слишком много. И спрашивала, не жалеет ли Настя о чем-то. Я ее просто выгнала", - добавила волонтер.

Состояние женщины улучшается, по словам врачей. Однако впереди еще длительное лечение и реабилитация.

Анастасию Шаповалову облил кипятком гражданский муж 33-летний Дмитрий Межебицкий утром 28 июля. Женщина спала. Кипяток попал на лицо, туловище, руки и в рот. Получила более 20% ожогов. Мужчина после совершенного сбежал. Скрывался в Киеве, где его задержали 11 августа. На следующий день Ленинский райсуд Запорожья арестовал мужчину на 60 суток без права на залог. За покушение на убийство его могут посадить на 15 лет.

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